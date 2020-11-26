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Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak

Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak