Bakan Pekcan: Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli anlaşma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük 3’üncü ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi amaçlayan söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adım olduğunu ifade eden Pekcan, "2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Anlaşmanın Türkiye, Birleşik Krallık ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak "2017’den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA’nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.