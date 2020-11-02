Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayında ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakanlık binasında düzenlenen toplantıya Bakan Pekcan'ın yanında Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Pekcan, Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu, yeni ve tarihi rekorlara hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Bakan Pekcan, 2020'nin son çeyreğinde dış ticarette oldukça uyumlu ve başarılı bir tablo ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, Ekim ayı ihracat rakamında da yükseliş yaşandığını kaydetti. Bakan Pekcan, "Ekim ayında ihracatımız, yüzde 5,6’lık artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

'REEL SEKTÖRÜMÜZÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR'

Pandemi koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "Bu, reel sektörümüzün direncini ve gücünü gösteriyor. 17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir" ifadesini kullandı.

'ALTIN HARİÇ İTHALATTA AZALIŞ YAŞANDI'

Ekim ayı ithalat rakamları hakkında da bilgi veren Pekcan, "Ekim'de ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu; ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı" diye konuştu. 2020 yılı genelinde, Türkiye’nin altın hariç ithalatında artış değil azalış görüldüğünü vurgulayan Pekcan, "İlk 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak ilk 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır" diye konuştu.

'CUMHURİYET TARİHİ AYLIK İHRACAT REKORU KIRILDI'

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, ihracata yeni başlayan bin 742 firmanın Ekim ayında 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "2018 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz, 16 milyar 590 milyon dolarlık Ekim ayı rekorunu, bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Ekim ayı ihracat rakamımız, yalnızca ekim ayı rekoru değil; aynı zamanda hem bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı, hem de Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoru olarak, tarihe geçti" dedi.