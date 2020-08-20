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Bakan Pekcan, 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı! Yüzde 93 arttı...

20 Ağustos 2020 Perşembe - 11:52 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 11:54

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
 
E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı. E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı. E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz. 2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir.
 
Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir. İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz.
 

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