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Bakan Pekcan duyurdu! 350 milyon dolarlık ilave kaynak

13 Kasım 2020 Cuma - 13:03 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 13:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı." dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı." dedi.
 
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından  satır başları şu şeklide:
 
Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı.
 
Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli. öz konusu finansman ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi.
 
Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor.
 

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