Bakan Pekcan, "Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı." açıklamasını yaptı.
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Bakan Pekcan duyurdu! 31 Ekim'e kadar uzatıldı
AA | 21 Ağustos 2020 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 12:01