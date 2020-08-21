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Bakan Pekcan duyurdu! 31 Ekim'e kadar uzatıldı

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 12:01

Bakan Pekcan, "Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı." açıklamasını yaptı.


Bakan Pekcan, "Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı." açıklamasını yaptı.

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