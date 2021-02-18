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Bakan Pekcan duyurdu! 1 Mart'ta yürürlüğe girecek

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 16:59 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 17:00

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık." dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari  ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni  dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği  halinde olacağız.
 
Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla  yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya  başladık.
 
Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da  belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

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