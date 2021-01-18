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Bakan Pekcan: Doğrudan yabancı yatırımların artırılmasını amaçlıyoruz

AA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 12:21 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 13:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Körfez ülkeleri arasında varılan uzlaşının, sadece Katar’ın iş birliğini değil, Türkiye’nin iş birliğini de pozitif yönde etkileyeceğini belirterek, "Bu boykotun kaldırılmasını son derece olumlu, pozitif bir yaklaşım olarak görüyoruz." dedi.


Bakan Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı  Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
 
EMD'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Pekcan, gündeme ilişkin  soruları yanıtladı.
 
İhracatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılını  başarıyla ve rekorlarla tamamladıklarını belirten Pekcan, 2021’de öncelikli  hedeflerinin Orta Vadeli Program'da yer alan 184 milyar dolar ihracata ulaşmak  olduğunu ifade etti.
 
Bakan Pekcan, İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik  soruları yanıtlarken, bir taraftan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin  güncellenmesi konusunda görüşmeleri sürdürürken bir taraftan da İngiltere ile  Serbest Ticaret Anlaşması'nın yapılmasının son derece önemli ve kıymetli olduğunu  vurguladı.
 
Pekcan, iki ülkenin de ticaret hacminin artırılmasından yana olduğunu  belirterek, "İngiltere yabancı yatırımcı açısından da Türkiye için önemli.  Anlaşmamıza uluslararası yatırımların da dahil edilmesini ve tarım alanında  karşılıklı olarak farklı tavizler uygulamayı hedefliyoruz. Zaten ilk başından  itibaren hedefimiz buydu ama öncelikle 1 Ocak’ta hiçbir iş insanımızın  ticaretinin etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok  önemliydi." dedi.
  
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
 
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda  görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Pekcan,  şöyle konuştu:
 
"Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili etki  analizlerimizi yaptık. AB de yaptı. Bu etki analizi sonucunda zaten Gümrük  Birliği demode olmuş, 25 yıl devam etsin diye yapılmış bir anlaşma değil. Tam  üyeliğe geçiş için yapılmış geçici bir anlaşma. Bütün şartlar ona göre dizayn  edilmiş zaten. AB'nin yaptığı yeni nesil STA’lar bunun önüne geçiyor.  Mevcut  anlaşmada hizmet ticareti yok, tarım dahil değil, dijitalleşme , e-ticaret, kamu  alımları dahil değil. Bunun güncellenmesinin her iki tarafa da faydası var."
 
Pekcan, asıl hedeflerinin AB'ye tam üyelik olduğunu ancak tam üyeliğe  giden yolda en azından Gümrük Birliği'ndeki güncellemelerin yapılması gerektiğini  söyledi.
 
Bunun daha fazla uzamasının hiç kimseye faydası olmadığını ifade eden  Pekcan, "Bizim karşımıza zaman zaman Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Yunanistan  polemikleri engel olarak çıkabiliyor ama Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık  sadece Türk iş dünyasının değil, Avrupa iş dünyasının da öncelikli konusu haline  geldi. Buradaki güncellemenin öncelikli faydası Türkiye ekonomisine ama Türkiye  ekonomisi ile beraber Türk iş dünyasına da faydası var. Gümrük Birliği'nin  güncellenmesinde iş dünyamızın da rolü çok önemli. İş dünyası muhataplarını  devreye sokmalı, o muhataplar kendi hükümetlerine gidip bunun ne kadar önemli,  elzem olduğunu anlatmalı."
 
Pekcan, Avrupa Konseyi komisyona yetki vermediği için Gümrük Birliği  güncellemelerine ilişkin görüşmelerinin henüz başlamadığını belirterek, "2016  Aralık'tan beri yetki vermesini bekliyoruz. Ben bu sene başlamasını ümit  ediyorum." dedi.
 
Körfez’deki gelişmeler
 
Bakan Pekcan,  41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Körfez  ihtilafının çözülmesini ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis  edilmesini nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine de "Bu boykotun  kaldırılmasını son derece olumlu, pozitif bir yaklaşım olarak görüyoruz. Zaten  pandemi şartlarında, komşunun komşuya muhtaç olduğu bir dönemde böyle  ambargoların ve boykotların çok da yersiz ve zamansız olduğuna hepimiz  hemfikiriz. Bu sadece Katar’ın Körfez ülkeleri iş birliğini değil, Türkiye’nin iş  birliğini de pozitif yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
 
ABD ile 100 milyar dolarlık hedef için stratejik çalışmalara devam
 
Pekcan, ABD'de Başkanlık değişimi ile gelecek dönem ticari ilişkilerin  nasıl etkileneceğine yönelik soru üzerine de ABD'nin 2020 yılında yüzde 13,5 ile  en çok ihracat artışı gerçekleştirilen ülke olduğuna dikkati çekti.
 
ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için  stratejik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pekcan, “Sektör, sektör çalışmalar  yaptık, onların ihtiyacı olan bizim üretici, ihracatçı, rekabetçi olduğumuz  sektörlerle onların ithalatçı olduğu sektörleri bir araya getirdik. Pandemi  dönemi olmasaydı dağıtıcılarla üreticileri bir araya getireceğimiz toplantılar  planlamıştık. Mobilyadan başlamak üzere bu toplantıların tarihi bile belliydi,  maalesef iptal etmek zorunda kaldık ama yine de mobilya ihracatımız artış  kaydettiğimiz kalemlerden oldu. Dolayısıyla bunu gerçekleştireceğiz, tabii bunlar  bugünden yarına bir günde olmayacaktır ama bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.
 
 "Çin 1,4 milyar nüfusuyla, Türkiye için çok önemli bir pazar"
 
 Bakan Pekcan, Çin’e giden ihracat treninin ardından, söz konusu ülke  ile yeni dönemde ticari ilişkilerin nasıl şekilleneceğinin sorulması üzerine,  2020 yılında Çin’e ihracatın yüzde 5 arttığını ancak Çin’in en çok ticaret açığı  verilen ülke konumunda bulunduğunu söyledi.
 
Çin’den ithalatta pandeminin etkilerinin görüldüğüne değinen Pekcan,  “Bilgisayar, telefon, dijitalleşme ile ilgili ürünlerde Çin’den çok yüksek  ithalat artışımız var. Üstelik bu dönem yerli üreticiyi korumaya yönelik ilave  gümrük vergilerini de devreye aldığımız bir dönemdi ve Çin’den yaptığımız  ithalatın yüzde 50’si ilave gümrük vergisine tabi idi." ifadelerini kullandı.
  
Pekcan, Çin'in 1,4 milyar nüfusuyla Türkiye için çok önemli bir pazar  olduğuna dikkati çekerek, bu ülkeye ticarette geçen yıla kadar deniz yolu ve kara  yolunun kullanıldığını şimdi yeni bir demir yolu seferi başlattıklarını  hatırlattı. Pekcan, “Biz orta koridor kullanımına çok önem veriyoruz.  İstanbul’dan kalkan trenimiz 13 günde Xian Limanı'na ulaştı. Biz 35-40 günlük  mesafeyi 13 güne indirmiş olduk. Çin, çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Çin'in  yanı sıra o coğrafyadaki, o güzergahtaki diğer ülkelerdeki ticaretimizi de bu  doğrultuda artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakanlığın İhtisas Serbest Bölgeleri projesine vurgu yapan Pekcan,  buralarda özellikle teknoloji yoğun üretim yapmak isteyen yeni yatırımcılara ve  firmalara çok önemli destekler verdiklerini söyledi.
 
Pekcan, Çin’in bazı ülkelerde yatırım bölgeleri olduğunu ifade ederek,  "Bunlardan birisi neden bizim ihtisas serbest bölgelerimizden biri olmasın."  dedi.
 
"Doğrudan yabancı yatırımların artırılmasını amaçlıyoruz"
 
Uluslararası yatırımcılara yönelik reform çalışmalarının sorulması  üzerine de Pekcan, bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda  yürüdüğüne dikkati çekerek, "Buradaki amacımız doğrudan yabancı yatırımın  artırılması. Yatırımcıların en çok görmek istedikleri  istikrar, güven ve  öngörülebilirlik ortamı.  Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılıyor.  Hukuki anlamda Adalet Bakanlığımızın da reform paketinde ciddi çalışmaları var.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve bizim de verdiğimiz katkılar var. Biz  'ticari anlamda reform faaliyetlerinde neler yapılabilir' o konuda katkı vermeye  devam ediyoruz." diye konuştu.
 
STK'lerden üzerinde çalışılan reform paketi ile ilgili gelen  taleplerin tamamını ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını dile getiren Pekcan,  şöyle devam etti:
 
"Amaç, doğrudan yabancı yatırımların artışını, öngörülebilirliği  sağlamak. Zaten şu anda istikrarımız mevcut, bu güven ortamını yatırımcıya da  hissettirmek önemli. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Zaten Türkiye gerek  jeopolitik yapısı gerek tüketiciye yakınlığı, pazara yakınlığı, beşeri  kaynaklarıyla eğitimli genç nüfusu, teknoloji ve dijital ekonomiye yatkınlığı,  Avrupa standartları ve kalitesinde üretim yapması, rekabetçi fiyatlarıyla AB’deki  üreticilere sorduğunuz zaman stratejik tedarikçi olarak Türkiye’yi görüyorlar.  Bizim amacımız dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmak. Küresel değer  zincirlerinin dönüşümünde Türkiye aktif olarak yer alacaktır. Buna inanıyoruz."
 

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