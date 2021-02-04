Ailelerin oturduğu çadıra beraberindeki Vali Münir Karaloğlu, AK Parti'li milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, karanfil dağıttı. Ziyarette ailelere destek mesajını ileten Pekcan, en kısa sürede çocuklarına kavuşmaları dileğinde bulundu. Evlat nöbetindeki aileler ise Bakan Pekcan'a destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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Bakan Pekcan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DHA | 04 Şubat 2021 Perşembe - 15:30 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 15:30