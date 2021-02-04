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Bakan Pekcan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DHA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 15:30 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 15:30

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 521 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.


Ailelerin oturduğu çadıra beraberindeki Vali Münir Karaloğlu, AK Parti'li milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, karanfil dağıttı. Ziyarette ailelere destek mesajını ileten Pekcan, en kısa sürede çocuklarına kavuşmaları dileğinde bulundu. Evlat nöbetindeki aileler ise Bakan Pekcan'a destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
 

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