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Bakan Pekcan'dan vefat eden annesi için taziye sunanlara teşekkür paylaşımı

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 0:21 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 0:21

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dün vefat eden annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze namazına katılan ve taziyede bulunanlara teşekkürlerini iletti.


Pekcan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi  gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman ve  Tuzla'daki Mercan Yeni Camisi'nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılınan  annesi için şu paylaşımda bulundu:
 
"Dün ebedi yolculuğuna uğurladığımız kıymetli annemin cenazesine  katılan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel  Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş, kabine arkadaşlarım ve milletvekillerimiz olmak  üzere, bu zor süreçte acımıza ortak olup arayan, soran, mesajlarıyla, başsağlığı  dilekleriyle, dualarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim.
 
Bu zorlu süreçte hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sağlık  Bakanımız Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç.  Dr. Mehmet Emin Kalkan, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Karaali ve tüm  hastane çalışanlarına da minnettarım. Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız, yaptığınız  bu çok önemli ve özverili görevde Allah sizleri tüm tehlikelerden korusun."
 

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Ticaret Bakanı Ruhsar Cumhurbaşkanı
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