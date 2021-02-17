E-devlete akın ettiler! 32 milyonu iptal... Bakan duyurdu

Bakan duyurdu. Herkes E-devlet'e akın etti. Milyonlarca işlem yapıldı. 32 milyonu iptal edildi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti." dedi.

Tüketicilerin firma ve markalardan gelen, istenmeyen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrılarını reddetmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İYS platformu Ocak ayında hizmete açılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.

Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.