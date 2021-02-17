E-devlete akın ettiler! 32 milyonu iptal... Bakan duyurdu

Tüketicilerin firma ve markalardan gelen, istenmeyen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrılarını reddetmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İYS platformu Ocak ayında hizmete açılmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.
Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.
Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini e-Devlet kapısından veya http://iys.org.tr adresinden kolayca ve arzu ettikleri anda değiştirebilirler." dedi.