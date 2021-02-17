17 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 -0.14 EURO 8,4170 -0.66
USD 6,9910 -0.02 ALTIN 397,670 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

E-devlete akın ettiler! 32 milyonu iptal... Bakan duyurdu

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:42 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 11:24

Bakan duyurdu. Herkes E-devlet'e akın etti. Milyonlarca işlem yapıldı. 32 milyonu iptal edildi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti." dedi.


Tüketicilerin firma ve markalardan gelen, istenmeyen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrılarını reddetmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İYS platformu Ocak ayında hizmete açılmıştı.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.
 
Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.
 
Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini e-Devlet kapısından veya http://iys.org.tr adresinden kolayca ve arzu ettikleri anda değiştirebilirler." dedi.

ETİKETLER

Bakan Pekcan İYS İstenmeyen SMS İYS sistemi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.