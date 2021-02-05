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Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması

05 Şubat 2021 Cuma - 11:28 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 11:50

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Böylece, Eximbank’ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı." dedi.
 
Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:
 
-Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.
 
-Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı.
 
-Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme.
 
-2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz.
 

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