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Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması

25 Eylül 2020 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 11:59

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz" dedi.


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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat
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