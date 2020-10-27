Bakan Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere 'iş birliği' çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ne yazık ki son dönemde bazı büyük çelik üreticisi ülke ve ülke gruplarının normal ticaret akışını bozan önlemler ile ithalatı engelleyici politikalar uyguladığını görüyoruz. Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı iş birliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Pekcan'ın yanı sıra aralarında ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn da bulunduğu 30 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Pekcan, halihazırda kapasite fazlası ve düşük fiyatlardan dolayı çeşitli zorluklar yaşayan çelik sektörünün Covid-19 pandemisi nedeniyle daha da kötü bir duruma geldiğini belirterek, Dünya Çelik Derneği'nin son tahminlerine göre sektörde 2020 yılı ve sonrası için ufak çaplı toparlanma beklense de çelik sektöründeki kapasite- talep açığının büyük ve yapısal olduğunu kaydetti. Pandemi nedeniyle ülkelerin korumacı politikalara da yöneldiğine dikkati çeken Pekcan, hangi nedenlerle olursa olsun çelik piyasasına dair politikaların pazar koşulları ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

'SORUNUN TEMEL NEDENİNE ODAKLANMALIYIZ'

Bakan Pekcan, "Ne yazık ki son dönemde bazı büyük çelik üreticisi ülke ve ülke gruplarının normal ticaret akışını bozan önlemler ile ithalatı engelleyici politikalar uyguladığını görüyoruz. Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı iş birliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Çelik sektöründe uzun süredir devam eden bir problem olan kapasite fazlası küresel ölçekte bir sorun ve bu sorunun çözümünde ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor. Bu amaçla forumun çözüm amaçlı çalışmalarının devamını destekliyor, tüm büyük aktörlerin katılımıyla forumun amacına en iyi şekilde hizmet edebileceğini düşünüyoruz" dedi.

'FORUM, ÇELİK PİYASALARININ İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR'

Ayrıca bakanlıktan foruma ilişkin yapılan açıklamada, "2015 yılında küresel çelik kapasite fazlasının 800 milyon tonu aşması sonucu, bu alanda uluslararası işbirliğini artırmak amacıyla 2016 yılında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde 'Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forum'un oluşturulması kararlaştırılmış ve söz konusu forum, 2017 yılında Almanya ’nın G20 Başkanlığı’nda kurulmuştu. Küresel Forum, çelik kapasitesindeki gelişmelere, kapasite fazlası ve sanayi reformuna ilişkin politikalara ve sübvansiyonlara ilişkin forum üyeleri arasında bilgi/veri paylaşımının geliştirilmesini ve kapasite fazlasının azaltılmasına yönelik etkin adımlar atılmasını ve böylelikle çelik piyasalarının işleyişinin güçlendirilmesini hedefliyor.