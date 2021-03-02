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Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı

AA |  02 Mart 2021 Salı - 11:58 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 12:01

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz. Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz.

Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır.

Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat  ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak  gerçekleşmiştir.

Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak  19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3  düştü." dedi.

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