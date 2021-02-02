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Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı

02 Şubat 2021 Salı - 11:28 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 12:06

Bakan Pekcan, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı." dedi.


Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle  ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret  verilerini açıkladı.
 
Bu yıl ihracat vizyonu kapsamında, dijital pazarlama faaliyetlerine  yönelik desteklerin gelecek dönemde de artarak sürdürüleceğini ifade eden Pekcan,  e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.
 
Pekcan, 2019 yılında kamuoyuyla paylaştıkları İhracat Ana Planı'nda  belirlenen 17 hedef ülke ve 5 hedef sektöre yönelik odaklanma çalışmalarının  sürdürüleceğine işaret ederek, bu ülkelere yönelik ihracatçılara ilave destekler  sağlanacağını bildirdi.
 
Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları, sanal fuarlar ve sanal  ticaret heyetleri, ihracatın tabana yayılması çalışmaları, Sanal Ticaret  Akademisi eğitimleri, KOBİ'lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının  artırılması, ticaret diplomasisi faaliyetleri ve Bakanlığın diğer çalışmalarına  devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve  ihracatçılarımızın her zamanki azmiyle pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı  olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı  hedefliyoruz." diye konuştu.
 
"Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı"
 
Pekcan, 2020 yılını önemli rekorlarla kapattıktan sonra, 2021 yılını  da olumlu bir ihracat rakamıyla açıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu  belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik  olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak  gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu  rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam  ettiğini göstermektedir. Öte yandan, ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı  ayına göre, yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  Ocak ayı dış ticaret açığı,  3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene  ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı  karşılama oranı ocakta geçen sene ocak ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83 gibi  yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama  oranı ise yüzde 87'dir."
 
"Ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişme"
 
Bakan Pekcan, gerçekleşen ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide  devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarında  devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerinde gecikmeler ve lojistik  maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı  bir performans olarak gördüklerine dikkati çekerek, "İhracattaki artışla  ithalattaki gerileme, dış ticaret açığının ocak ayında azalmasına yol açmıştır.  Bu da elbette ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişmedir."  ifadelerini kullandı.
 
Pekcan, dış ticaretteki bu güçlü performansı koruyup geliştirmek için,  özel sektörle birlikte çalışmaları ve gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.
 

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