Bakan Pekcan açıkladı! Salı günü başlıyor

Bakan Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek" açıklamasında bulundu.

KAÇAKÇILIĞA KARIŞMASI MUHTEMEL ARAÇLARA DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Pekcan ayrıca, "Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek. Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek" dedi.