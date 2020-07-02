Bakan Pekcan açıkladı! Mayısa göre ihracat yüzde 35 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziranda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını, mayısa göre de yüzde 35 yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum.

2020 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,61 seviyesine yükselmiştir.

en fazla ihracat yapılan ülke 2020 yılı Haziran ayında Almanya (1 milyar 293 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 13 milyon dolar) ve ABD (792 milyon dolar) izlemektedir. Haziran ayında ihracatımızdaki ilk 5 ülkenin 4’ünde yüzde 52,4’lere varan artışlar yaşandığı görülmektedir.

2020 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 935 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 526 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 185 milyon dolar) izlemektedir.

(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz.

Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz.

Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi