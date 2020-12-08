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Bakan Pekcan: 81 ilimiz uluslararası yatırımcılar için potansiyel yatırım alanı

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 9:48

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini belirterek, "Türkiye genelinde 81 ilimiz uluslararası doğrudan yatırımcı için potansiyel yatırım alanı. Sadece belli merkezlerde değil, ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var." dedi.


Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından  düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne katıldı.
 
"Türkiye'nin UDY Perspektifi ve Stratejileri Paneli"nde konuşan  Pekcan, YASED Başkanı Ayşem Sargın'ın uluslararası yatırımlara ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Pekcan, Ticaret Bakanlığının İstişare Kurulunda YASED ile sürekli bir  araya geldiklerini ve bu kurulun oldukça iyi çalıştığını ifade ederek, yapılan  istişarelerde özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki  sorunları ele aldıklarını, çözümlere yönelik neler yapılabileceği, küresel değer  zincirlerindeki değişim ve dönüşümde Türkiye'nin nasıl görev alabileceği konusunu  değerlendirdiklerini söyledi.
 
Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini vurgulayan  Pekcan, şöyle devam etti:
 
 "Şüphesiz Türkiye her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe  merkezi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımların 1984-2002 döneminde 14,6 milyar  dolarken, 2003-2020 döneminde 222,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ayrıca  Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü ile yatırımın kolaylaştırılması çalışma grubunda  yer alıyor. Burada da yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu  hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalara aktif olarak  katılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da altını çizdikleri üzere, doğrudan  yabancı yatırımların artmasını çok önemsiyoruz. Yatırım ortamının  iyileştirilmesine özen ve önem gösteriyoruz."
 
Bakan Pekcan, Türkiye'nin dinamik ve gelişmekte olan ekonomisi,  eğitimli ve genç nüfusu, tüketim merkezlerine yakınlığı ve enerji koridorları  üzerinde olması, dijital dönüşüme hazır altyapısı, Avrupa Birliği (AB)  kalitesindeki üretim ve tedarik yapısıyla uluslararası yatırımcılar için bir  çekim merkezi olduğunu dile getirdi.
 
Türkiye'deki yabancı yatırımcıların çatı kuruluşu olarak YASED'in de  aktif rol oynamasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak  yatırım ortamının geliştirilmesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.
 
"81 ilimizde de potansiyel yatırım alanı var"
 
Bakanlık olarak dijital dönüşüme son derece önem verdiklerine dikkati  çeken Pekcan, bu kapsamda gümrüklerdeki çalışmalardan sanal fuar ve ticaret  heyetlerine, Sanal Ticaret Akademisi ve Kolay İhracat Platformundan, diğer eğitim  faaliyetlerine kadar önemli dijital faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
 
Pekcan, bu çalışmaları yaparken ihracat desteklerini güncellemeye ve  çeşitlendirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak biz ihracata  hazırlıktan pazar araştırma aşamasına, pazara giriş-markalaşma ve küresel tedarik  zincirlerinden tasarıma kadar katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelik  ihracatçılarımızı desteklemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
 
Bakanlık olarak en son 81 İlde İhracata İlk Adım Projesi'ni  başlattıklarını anımsatan Pekcan, şunları söyledi:
 
"70 ilde yaptığımız çalışma 11 bin 444 firmamızın potansiyel olarak  ihracatçı olabileceği halde, olmadığını ortaya koydu. Bu da 81 ilimizin  uluslararası doğrudan yatırımcı için esasında potansiyel yatırım alanı olduğunu  gösteriyor. Yani sadece belli merkezlerde değil, tüm ülke genelinde üretim,  yatırım ve ihracat potansiyeli var. Biz önümüzdeki dönemde, yaptığımız  çalışmalarla tüm bu firmalarımıza birebir mentorluk desteği vereceğiz. 5 pilot il  belirledik ve bu projeyi geliştirmeye devam ediyoruz."
 
İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'ne de değinen Pekcan, "Dünyada  teknoloji yatırımı, üretimi ve ihracatıyla büyüyen ülkelere baktığınız zaman,  buralarda genelde teknoloji yatırımlarının ihtisas serbest bölgelerinde  yapıldığını ve buralarda teknoloji yatırımlarının, üretimin ve ihracatın  büyüyerek o ülkenin büyümesine katkı yaptığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
İhtisas serbest bölgelerini teknoloji ağırlıklı yatırım ve ihracat  üssü olarak planladıklarını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Buralara istihdam desteği, kira, faiz ve kar kaybı desteği, hatta  bilişim gibi teknoloji odaklı sektörlerde de sosyal güvenlik prim desteği gibi  destekler öngörüyoruz. Firmalarımıza, uluslararası firmaların tedarik zincirinde  yer almak üzere ihtiyaçları olan her aşamada, sertifika aşamasında da danışmanlık  aşamasında da destek olmaya devam ediyoruz. Yani ihracat potansiyeli çok."
 
AB Yeşil Mutabakatı
 
Bakan Pekcan, AB Yeşil Mutabakatı'na yönelik Ticaret Bakanlığının  çalışmalarının sorulması üzerine, son İstişare Kurulunda Gümrük Birliği'nin  güncellenmesi, Brexit süreci ve Brexit sonrası atılacak adımlarla ilgili sivil  toplum kuruluşlarıyla görev dağılımı yaptıklarını, Kovid-19 salgını sonrası  dünyadaki dönüşümde nasıl yer alınabileceğini, ABD ile ticari ilişkilerin  artırılmasına yönelik karşılıklı atılabilecek adımları ve yatırım ortamının  iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.
 
Bunun yanı sıra AB Yeşil Mutabakatı konusunu da ele aldıklarına işaret  eden Pekcan, AB’nin bu belgeyi  yayımlamasından itibaren Bakanlık olarak bir  çalışma grubu oluşturduklarını anlattı. Pekcan, burada özel sektör ve ilgili tüm  bakanlıkların katılımlarıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
 
Bu alanda da Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırıma ihtiyacı  bulunduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:
 
"Özellikle enerji yoğun sektörlerin temiz enerjiye ulaşımı konusunda,  hem doğrudan yabancı yatırım hem teknoloji transferi hem de AB Yeşil  Mutabakatı'nın 10 yıl içinde buraya ayırmayı planladığı 1 trilyon avroluk  bütçe  düşünüldüğünde, bu finansal kaynaklara Türkiye'nin de ulaşabiliyor olması önemli.  Sınırda karbon düzenlemesinin, sınırda korumacı ticari önlemler şeklinde  algılanmaması, bu şekilde uygulanmaması için hem Dünya Ticaret Örgütünün hem  OECD’nin hem AB'nin hem de gelişmekte olan ülkelerin bu konuda ortak atacağı  adımlar son derece önemli. Bu konuda gerek bakanlıklarımız arası gerekse özel  sektörle koordinasyonu son derece önemsiyoruz."
 

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