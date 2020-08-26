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Bakan Pekcan: 540 kilogram kokain ele geçirildi

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:01 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 11:01

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı.
 
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:
Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum.

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