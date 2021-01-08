Bakan Pekcan: 2020'de ABD'ye 10,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de ABD'ye çok önemli bir ihracat artışı yakaladık. Pandemi koşullarına rağmen, yüzde 13,5 gibi ciddi bir artışla 10,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti" dedi.

'FİRMALARIMIZA ÇOK ÖNEMLİ İMKANLARI SAĞLAMIŞ OLUYORUZ'

Bakan Pekcan, Türkiye Ticaret Merkezlerinin, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında kolaylık ve etkinlik sağlanması amacıyla kurulduğunu söyledi. Pekcan, "Türk firmalarını bünyesinde barındıracak şekilde, özel sektör kuruluşlarımızca yurt dışında açılan ve mağaza, ofis, depo, showroom gibi birimlerden en az birine sahip olan merkezlerdir. Ticaret Bakanlığı olarak, Türk firmalarını bünyesinde barındırmak üzere işbirliği kuruluşlarımız tarafından açılan bu merkezlerimizi, ilgili mevzuatımız çerçevesinde, maddi ve teknik manada destekliyoruz. Bu sayede, Bakanlık olarak firmalarımıza, işbirliği kuruluşlarımız aracılığıyla, yurt dışında, çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz" dedi.

'ABD’YE ÇOK ÖNEMLİ BİR İHRACAT ARTIŞI YAKALADIK'

Bakan Pekcan, 2020'de ABD'nin ihracat rekoru kırılan 44 ülke arasında birinci sırada yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti: