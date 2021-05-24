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Bakan Pakdemirli: Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda artış var

AA-DHA |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 12:27

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaptığımız doğru işler sayesinde, Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var." dedi.


Hatay'da, Amik Ovası'nda gerçekleştirilen buğday hasadına katılan  Pakdemirli, kentte yoğun programlarının olduğunu söyledi.
 
İlk programlarının buğday hasadı olduğunu belirten Pakdemirli,  tarlasına geldikleri çiftçi Hasan Çelik'in dekar başına 650 kilogram verim  aldığını ve hem fiyatlardan hem de üründen son derece memnun olduğunu kaydetti.
 
Dekar başına 650 kilogram verimin Amik Ovası'na özel bir durum  olduğunu ve bunun memnuniyet verdiğini ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 liradan 8 liraya, bu yıl  başında da 8 liradan 16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkarmıştık. Bu ve  bunun gibi yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen  alanlarda azalış yok, artış var. Tabii ki yakın zamanda biliyorsunuz, buğdayda  Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı.
 
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Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750  lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz,  üreticimiz bundan memnundur. İnşallah onları da sürekli olarak memnun etmeye  devam edeceğiz. Bir sözümüz vardı 'her zaman üretici dostu olacağız' demiştik.  Son 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başta Cumhurbaşkanımızın büyük  destekleriyle 'biz çiftçimizi asla mağdur etmeyecek fiyat politikası güdeceğiz'  demiştik. 'Hasat öncesi fiyatlarımızı açıklayacağız' demiştik, bu sözümüzü  tuttuk, inşallah tutmaya da devam edeceğiz."
 
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Pakdemirli, bugün itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 36 artan  fiyatların çiftçileri memnun ettiğini dile getirerek, "Bugün itibarıyla borsada  normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bu fiyatların gerçekçi fiyatlar  olmadığını da ifade etmek isterim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara  başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp,  çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon  yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki  TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın  zamanda açıklıyor olacaktır." diye konuştu.
 
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Bekir Pakdemirli, bir miktar kuraklık yaşandığına ve bu sene  yağışlarda yüzde 25'in ötesinde bir azalma olduğuna dikkati çekti.
 
 Amik Ovası'nda ve Hatay'da en önemli avantajlarının, son üç yılda  Devlet Su İşleri olarak yaptıkları 1,5 milyar liranın üzerindeki yatırım olduğunu  aktaran Pakdemirli, şu bilgileri verdi:
 
"İki tane barajı tamamladık, inşallah sulamaları da hızlı bir şekilde  tamamlayarak suya hasret kalan, henüz suya ulaşamayan çiftçilerimize de en kısa  zamanda suyu ulaştırıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kuraklıkla alakalı  biliyorsunuz hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Ziraat Bankasına olan  çiftçinin borçlarının ertelenmesi konusuyla ilgili açıklama yaptı. Bir kere daha  ifade etmek istiyorum, tabii ki hasar tespitiyle ilgili birçok bölgelerde bunlar  çalışılıyor. Bu hasar tespitleri yapıldıktan sonra ne yapılabileceği konusuna  bakılacak. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki TARSİM bizim çiftçimizin  dostudur. Çiftçimize kötü günde koruyan, kollayan bir mekanizmadır. TARSİM'i  tekrar çiftçilerimize hatırlatıp bu konudaki kullanım alışkanlıklarımızı mutlaka  arttırıyor olmamız lazım diye düşünüyorum."
 
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"Tarım işçilerimizin aşılanıyor olması son derece önemli"
 
Tarım işçilerinin aşılanması konusuna da değinen Pakdemirli, şunları  paylaştı:
 
"Tarım işçilerimizin ve tarımın paydaşlarının, yani hem kamu hem de  özel sektör, bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir  şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır. Bundan dolayı da tabii ki  bildiğiniz gibi pandeminin başından beri biz özellikle mevsimlik işçiler ve  tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk ve korumaya gayret ettik ki bu sebeple  de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5'e varan  büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Bu sebeple bizim için  yine öncelik olan özellikle mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin de  mevsimlik işçilerimizin de aşılanıyor olması son derece önemli. Buradan Sağlık  Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Tarım paydaşları hem kamu hem özel sektör hem  veterinerlerimiz tüm sektör paydaşlarımızın da hızlı bir şekilde aşılanması  başlanmaktadır. Bunlar da kademeli olarak yapılacaktır."
 
Açıklamanın ardından, Bakan Pakdemirli, biçerdövere binerek, buğday  hasadı gerçekleştirdi.
 
Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Hatay  Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat  Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP  Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, bakanlık genel müdür ve daire başkanları,  belediye başkanları, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.
  
Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki TMO ürün alım merkezine giden  Pakdemirli, incelemelerde bulunarak, üreticilerle sohbet etti.
 
Burada konuşan üretici Hüseyin Çiftçiler ise alım ve destekleme  fiyatlarından memnun olduklarını vurgulayarak, "Biz ekmeği üretmeye devam  ediyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür  ediyoruz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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