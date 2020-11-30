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Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 14:38 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 14:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdiğini belirterek, "İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamıyla kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz." dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle katıldığı Ege Ekonomik  Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, devletin İzmir'deki depremin ardından  bütün yetkilileri ve imkanlarıyla yaraları sardığını söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde tarımda yerli üretim  ve kendine yeterlilik konularının ön plana çıktığına işaret eden Pakdemirli,  "Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde  daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretim, gelecekte gündemde  olacak konulardan birisidir." diye konuştu.
 
Pakdemirli, tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin  üretime daha fazla katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede  bulundu:
 
"Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada  giderek yaygınlaşmaya başladı. Su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için  tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız. Dünyadaki gıdanın yüzde 80'i aile  çiftlikleri tarafından üretiliyor. Buradan hareketle gıda üretiminde, gelecekte  de aile işletmeciliği ilk sırada yer alacaktır diyebiliriz. İşte tüm bu konular,  tarımda geleceğin kodlarını barındırıyor. Bizler de Bakanlık olarak bu konuları  ve daha fazlasını düşünerek planlamalarımızı yapıyor, projelerimizi hayata  geçiriyoruz."
 
"Tarım sektörü tüm çeyreklerde büyüdü"
 
 Tarım-orman sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam  ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya  ulaştı. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payımız 2018 yılında yüzde 5,8  iken, 2019 yılında yüzde 6,4’e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin  sağladığı imkanlarla tarım sektörü iki yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor.  TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında,  tarım yüzde 6,2 büyümeyle önemli bir gelişme gösterdi. İnşallah bu yılı, önemli  bir büyüme rakamıyla kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz. 2020  yılı 9 aylık ortalamada tarım sektörü yüzde 5,3 büyüme gösterdi. Böylece tarım  sektörü tüm çeyreklerde büyüdü. Bu başarıdan dolayı çiftçilerimize ve  sektörümüzün bütün paydaşlarına buradan teşekkürlerimi iletiyorum."
 
Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu  belirten Pakdemirli, "2019 yılında 19,7 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ihracatı  yaptık ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 2020 yılı 10 aylık tarım ve  gıda ürünleri ihracatı pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5  arttı. Tarım ve gıda ihracatımızın yaklaşık yüzde 25 gibi önemli bir payının da  Ege illerinden yapıldığını özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte son iki yılda tarımsal  desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardıklarını hatırlatan Pakdemirli,  2021 yılında ise üreticilere 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23  milyar lira destek vereceklerini söyledi. Pakdemirli, 2020 yılında toplam 7,4  milyar lira olan yatırım bütçesini de 2021 yılında yüzde 136 artırarak, 17,5  milyar liraya çıkardıklarını bildirdi.
 
Salgın sürecini başarıyla yürüttüklerine ve yürütmeye devam  ettiklerine işaret eden Pakdemirli, son yayımlanan genelgeye göre de üretim ve  imalat tesislerinin saat sınırı olmadan açık kalabileceğini, bitkisel ve  hayvansal üretimi yapanların yine yasaklardan muaf olacağını dile getirdi.
 
 "Şura kararları değerlendirilecek"
 
Bakanlık olarak 15 yıl sonra 3'üncü Tarım Orman Şurası'nı yaptıklarını  anımsatan Pakdemirli, "Bu yıl ocak ayı sonunda 38 maddelik eylem planını  kamuoyuyla paylaştık. Pandemi sürecine rağmen bu eylemleri bir bir hayata  geçiriyoruz. Yıl sonunda şura kararlarımızın 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021  yılında hayata geçirilecek eylem planlarıyla ilgili bir toplantı yapacağız."  bilgisini verdi.
 
Pakdemirli, nisan ayında başlatılan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)  uygulamasında bugüne kadar 150 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiğini ifade  ederek, şunları söyledi:
 
"Şu anda sistemde 118 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcı  bulunuyor. DİTAP'ın gelişmesinde Ege illerimizin büyük katkısı var. DİTAP'a  kayıtlı kullanıcıların yüzde 32'si Ege illerindedir. Şu ana kadar DİTAP üzerinden  en fazla işlem hacmine göre ilk 10 içinde İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli olmak  üzere 4 il Ege Bölgesi'ndendir. DİTAP'a tamamlayıcı uygulamalar eklemeye devam  ediyoruz. Özellikle DİTAP'a finans, sigorta, nakliye tedarikinin ve diğer üretim  araçlarının eklenmesiyle sistemdeki Sözleşmeli Üretim Modülü çok daha kolay ve  kullanışlı hale gelecek. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan  kararla artık DİTAP da tarımsal destekleme kalemleri arasına alınmıştır."
 
Üst kademe tohumluktaki yerlilik oranını artırmayı hedeflediklerini  vurgulayan Pakdemirli, "2019 yılında TÜBİTAK iş birliğiyle başlattığımız proje  sonucu kışlık sebze tohumculuğunda ülkemizin yerli tohum kullanım oranını  artıracağız. Ayrıca, 2021 yılında başlatacağımız Yerli Hibrit Çeşitlerinin  Yaygınlaştırılması Projesi ile yerli tohumda rekabet gücünü artırarak, çiftçi  şartlarında kullanımı sağlayacağız." dedi.
 
Pakdemirli, gıda israfına dikkat çekmek için başlattıkları "Gıdanı  Koru Projesi" kapsamında "Söz Ver, Rekor Gelsin" sloganıyla gıda israfıyla  mücadelede dünyaya örnek olacak kampanyayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, şu  ana kadar 770 bin vatandaşın kampanya kapsamında gıdasını koruyacağına söz  verdiğini aktardı.
 
Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için kırsaldaki yatırımlara  önemli destek sağladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, bu destekler sayesinde,  kırsalda reel rakamlarla 48,5 milyar liralık yatırım yapıldığını ve 350 bin yeni  istihdam oluşturulduğunu ifade etti. Pakdemirli, gelecek dönemde daha çok projeye  destek verebilmek amacıyla ekonomik yatırımları 2025 yılına kadar uzattıklarını  söyledi.
 
 "34 milyar liralık 431 tesis açılışa hazır"
 
Tarımda markalaşmanın önemine de değinen Pakdemirli, "Son 18 yılda   Türkiye'de 584 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Bunun 225'inin yani yaklaşık  yüzde 40'ının son 2,5 yılda tescil edilmesini sağladık. Halen 703 tescil  aşamasında ürünümüz bulunuyor. Ege illerinde ise son 18 yılda 99 ürünün coğrafi  işareti tescil edildi. Bunun da 28'ini son 2,5 yılda yaptık. Hedefimiz, coğrafi  işaretli ürün sayısını artırmak ve markalı ürünlerle Ege'nin ve ülkemizin tarım  ürünlerini dünyaya pazarlamak." diye konuştu.
 
2021'i "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ilan ettiklerini  belirten Pakdemirli, toplam yatırım miktarı 34 milyar lira olan 431 tesisin  açılışa hazır olduğunu bildirdi. Pakdemirli, suyu koruma ve tasarruflu kullanma  konusunda farkındalık yaratacak çalışmaları artıracaklarını dile getirdi.
 
Ege illerinde ve tüm Türkiye'de proje ve yatırımların artarak devam  edeceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Bildiğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide ve  hukukta yeni bir reform dönemi başlatıldı. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı bu  seferberlikteki amacımız, ülkemizi, hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve  kalkındırmaktır. Tarım ve orman sektörü gelecek için en önemli yatırım  alanlarından birisidir. Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri  ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Ben de buradan  tüm yatırımcıları, tarım, gıda ve orman sektörüne yatırım yapmaya davet  ediyorum."
 
Bakan Pakdemirli, Ege illerinde gerçekleştirilen ve hedeflenen tarım,  orman ve su yatırımları hakkında da bilgi verdi.
 

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Bakan Pakdemirli Tarım sektörü ekonomi
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