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Bakan Pakdemirli tarih vererek uyardı! Sıcak havaya dikkat

03 Eylül 2020 Perşembe - 0:24 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 0:24

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirterek, "Yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz." ifadesini kullandı.


Pakdemirli, ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
 
Dün eylül ayının uzun yıllar sonraki en yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül, sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz."
 
Ayrıca, Pakdemirli'nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

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Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman sıcak
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