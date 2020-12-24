Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, tam kapasite enerji üretimine başladı" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın tam kapasite elektrik üretimine başladığını, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlanacağını bildirdi. Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralde (HES) ilk türbinin geçen 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın video konferans yolu ile iştirak ettiği törenle devreye alındığını anımsatan Bakan Pakdemirli, "İlk etapta bu törenle 200 Megawatt (MW) kurulu gücündeki türbin üretime başladı" dedi.

'7 AYDA YAKLAŞIK 1 MİLYAR 400 MİLYON TL KATKI SAĞLANDI'

23 Aralık 2020 tarihi itibari ile barajda 6 ünitenin tamamının devreye alınarak, tesisin tam kapasite ile enerji üretimine başladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, bugün itibari ile barajdan 2 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

YILLIK 2.8 MİLYAR LİRALIK ENERJİ ÜRETİMİ