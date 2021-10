Bakan Pakdemirli: Gıda güvenliği genel güvenliğin sağlanmasında en önemli faktör

Konferansta konuşan Bakan Pakdemirli, "İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dünyasının ortak sesi olmak amacıyla barış ve kalkınma için birleşmiştir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslümanlar, ne yazık ki potansiyellerine paralel olarak siyasi etkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değillerdir. İnsanlığın bugünkü gelişmişlik düzeyinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olsa da bugün Müslümanların yaşadığı sorunların sebepleri üzerinde iyi düşünmek gerekir. Aksi takdirde sadece şikayet ederek, sadece konuşarak bir yere varamayız. Hele ki çözümü başkalarından beklersek elde edecek hiçbir şeyimiz yok. İslam medeniyetini hak ettiği yere getirmek Müslümanların sorumluluğundadır. O halde eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıp; 1 milyar 700 milyon Müslümanın ve tüm insanlığın sorunlarına çözüm bulacak somut çalışmalar ortaya koymalıyız" dedi.

"DÜNYANIN YAKLAŞIK YÜZDE 10'U AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Bakan Pakdemirli, "Türkiye ile İİT arasındaki ilişki kurulduğu günden bu yana her zaman güçlü olmuş ve önemini günümüze kadar korumuştur. Müslüman ülkelerin ekonomik ve bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen İİT'de aktif rol almaktan gurur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi sektörümüz on yılı aşkın süredir gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, iklim değişikliği, doğal afetler ve son olarak da Covid-19 gibi birçok faktörden olumsuz etkileniyor. Dünya, 2030 yılına kadar dünyadaki açlığı ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme taahhütlerini yerine getirme yolunda değil. Somut ve cesur adımlar atmazsak açlık ortadan kalkmaz. Son verilere bakıldığında; Dünyanın yaklaşık yüzde 10'u açlıkla karşı karşıya, yaklaşık her üç kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor. Dünyada yetersiz beslenen nüfusun yarıdan fazlası Asya'da (418 milyon) ve üçte birinden fazlası ise Afrika 'da (282 milyon) yaşıyor. Rakamlar, çözmemiz gereken daha çok sorun olduğunu gösteriyor" diye konuştu.