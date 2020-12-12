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Bakan Pakdemirli: Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili problemi kalmayacak

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 17:48

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı sayesinde Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemi kalmayacağını bildirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Gaziantep Düzbağ İçme Suyu  İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninin ardından Gaziantep Büyükşehir  Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle regülatör alanında  incelemelerde bulundu.
 
Burada gazetecilere değerlendirme yapan Pakdemirli, bu projenin bir  ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.
 
Gaziantep'in hızla gelişen nüfusuyla artan ihtiyaçları için 2 yıl gibi  kısa bir sürede büyük bir projeyi tamamladıklarını ve proje için şu ana kadar  harcanan rakamın 2,6 milyar lira olduğunu bildiren Pakdemirli, şöyle konuştu:
 
"Biliyorsunuz bugün ayrıca Doğanpınar Barajı'nı da açtık. O da 80 bin  hektarlık alanı sulamaya yetecek bir baraj. Bu barajla birlikte 3,2 milyar  liralık devasa projeleri açtık. Gaziantep gibi güzide şehrimiz bu yatırımları hak  ediyor. Hakikaten her konuda öncü bir şehir. Sanayisi, ekonomisi, ihracatı,  gastronomisi ve yeni yeni şehirleşmesiyle de doğu illerimizin incisi haline  geldi. Biz de bu şehrimizin bakanlığımız alanına giren sulama ve tarım  konularında hem belediyemize hem de Gaziantep'imize destek olmaya devam  ediyoruz."
 
Pakdemirli, açılışı yapılan tesisin yapımının zorlu ve meşakkatli  olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
 
"144 kilometrelik bir isale hattından, içinden arabaların geçebileceği  tünellerden bahsediyoruz. Bu suyu 144 kilometre boyunca memba kalitesinde taşıyıp  Gaziantepli vatandaşlarımıza ulaştırmaktan bahsediyoruz. Bundan dolayı son derece  gururluyuz. Burası 3 etap. Diğer etaplar henüz tamamlanmadı. Barajı ve arıtma  tesisi de var. Bunların da tamamlanmasıyla beraber devasa yatırımlarımıza  yenilerini katmış olacağız. Şu anda 100 milyon metreküp diyeceğim, diyeceksiniz  ki 'Bu nedir?' Yani Gaziantep'in yıllık ihtiyacının yarısını buradan  karşılıyoruz. Barajı tamamladığımızda da Gaziantep'in yıllık ihtiyacının hepsini  karşılayacak şekilde su potansiyeli sağlanmış olacak. Mevcut su kaynaklarını da  düşündüğümüz zaman bundan sonra Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili  bir problemi kalmamış olacak."
 
"Melen'den sonra en büyük su projesi"
 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilgililere  teşekkür ederek, "Evliya Çelebi buraları dolaşırken 'Buraları anlatmaya ne kalem  ne kelam yeter.' diyor. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hattayız. Buradaki  su yönetimi, altın ve petrol yönetimi kadar önemli. Sayın bakanımıza ve ekibine  teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Melen'den sonra en büyük su projesi 2 yılda  tamamlandı. Dağlar delindi, onlarca mühendis, yüzlerce işçi kardeşimiz çalıştı ve  başarıldı." dedi.
 

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