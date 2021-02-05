Bakan Pakdemirli duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugünlerde pandemi belirsizliğinin üzerine Güney Amerika'da kuraklık, Karadeniz'de kuraklık ve iki büyük ülkenin, Hindistan ve Çin'in emtialara hücum etmesini yaşıyoruz. Bundan dolayı dünyadaki emtia fiyatlarında bir miktar artış var ama özellikle bu yılın ikinci yarısında emtia fiyatlarında da göreceli olarak iyileşme olacağını düşünüyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda, görevi boyunca kentlere giderek üreticileri yerinde dinlemeyi tercih ettiğini söyledi. Bunun başarısını gördüklerine işaret eden Pakdemirli, "Bugün tarımda bir başarı sağladıysak hep üreticiyi, besiciyi, çiftçiyi dinleyerek bunu sağladık. Zaman zaman derdinizi çözdük, zaman zaman da çözemedik ama şundan emin olun. Eğer bir derdiniz varsa, gece ışıklarınız yanıyorsa, siz uyumadıysanız biz de uyumadık. Böylelikle il il dolaşarak sizlerin dertlerini alarak, bunlara da ya yerinde ya da Ankara 'da çözüm sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Bugünlerde yine gıda fiyatları ve birçok konunun konuşulduğunu anlatan Pakdemirli, "2020'de öyle bir yıl yaşadık ki... Dünyada bütün ülkelerde market raflarının boşaldığı, gıda arz güvenliğinin kırıldığı ve ülkelerin de kendi içlerine dönük ülke milliyetçiliği politikaları uygulamalara başladığı, ihracatla ilgili kısıtlamalar getirdiği, ithalat ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaptığı bir dönemi yaşadık. Marketlerin raflarının boşaldığını gördük ama Türkiye’de görmedik." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BU SINAVI ÇOK İYİ VERDİ"

Hükümetin ve Bakanlığın çok ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"(Kovid-19) İlk vakanın görülmesinden aylar önce 'Sektör toplanmalı' dedim. 'Gıda sektörü, perakende sektörü ve lojistik sektörü, lütfen stoklarını artırın.' dedik. Lojistikçilere, 'Kendinizi artacak talebe göre ayarlayın' uyarısında bulunduk. Hatta o günlerde bize, 'Hayrola, bir şey mi var? Bizden mi saklıyorsunuz.' dediler. Biz de, 'Hayır vaka da yok, hiçbir şey yok ama gelecek, hiç merak etmeyin.' dedik. Bütün hazırlığımızı yaptık. Raflara hücum başladı. Ne zaman? İlk vakaların gelmesiyle beraber. Bazı günler yüzde 400, yani 4 misli, bazı günler 13 misli daha fazla talep oldu. Hepsinin üstesinden geldik. Bu, 4-5 defa tekrar edildi. 4-5 defa yapıldıktan sonra tüketici psikolojisi dedi ki, 'Bizim bir problemimiz yokmuş, boşuna evime ürünleri yığmamın anlamı yokmuş'. Türkiye bu sınavı çok iyi verdi. BM dahil olmak üzere birçok yerde bu başarıyı anlatıyoruz. Bizim gıyabımızda da BM'ye dahil ülkeler diğer ülkelere de bunları anlatacak."

Bakan Pakdemirli, tarımda büyük başarı yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünlerde pandemi belirsizliğinin üzerine Güney Amerika 'da kuraklık, Karadeniz 'de kuraklık ve iki büyük ülkenin, Hindistan ve Çin'in emtialara hücum etmesini yaşıyoruz. Bundan dolayı dünyadaki emtia fiyatlarında bir miktar artış var ama özellikle bu yılın ikinci yarısında emtia fiyatlarında da göreceli olarak iyileşme olacağını düşünüyoruz. 101 tedbir aldık. Tedbir sadece perakende ile sınırlı değildi. Biz, özellikle geçen sene şunu yaptık. Çiftçimize aldığımız majör tedbirlerin en önemlisi de şuydu. Herkes evinde otururken biz çiftçimizin eline bir pasaport verdik. Bu pasaport ne demek? Herkes evdeyken sen çık üretimini yap, hasadını, ekimini, dikimini yap. Bunların hepsini söyledik. Bunun neticesinde pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

"TARIMDA 124 MİLYON TON İLE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Geçen yıl meteorolojik bir kuraklık yaşandığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmemesini sağladık. 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Büyükbaş varlığımız 800 bin arttı. Küçükbaş varlığımız 6,6 milyon baş arttı. Tarımsal hasılamız 2 senede 277,5 milyara geldi. 2020'nin rakamları henüz açıklanmadı ama 300 milyar liranın çok ötesinde olacağını düşünüyoruz. Tarımsal hasıla da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından bugüne kadar da 44 milyardan 48,6 milyar dolara geldi. Böylelikle Türkiye, dünyada tarımsal hasıla olarak ilk 10'da ve Avrupa 'daki lider yerini de tekrar garantilemiş oldu. Son 3 yılda kesintisiz olarak tarım büyüyor. 2020'nin üç çeyrek verileri var elimizde, sonraki bölümü yok ama ilk üç çeyrekte Türkiye ekonomisi 0,5 büyürken tarım 5,3 büyüyor. Bunun anlamı şu. Bu sektörde bazı şeyler doğru yapılıyor. Türkiye ithalatçı ülke oldu gibi sözler her zaman konuşulur ama Türkiye, Cumhuriyet tarihinin başından beri ihracatı artırmış, hep üretimi artırmıştır. Kendi kendine yeterli olmakla beraber bir de dünyayı doyuran bir ülke olmuştur."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarının geldiğinin altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımızın verdiği çok büyük destekler var. Son 3 yılda tarımsal destekler yüzde 65 arttı. 2021 yılı toplam 24 milyar tarımsal destek ödeyeceğiz. 2021 yılında ise Bakanlığımızın 17,5 milyar lira yatırım bütçesi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber hem üreticiye destek verirken hem de müdahale alımları yapmaya başladık. Müdahale alımlarını yaparken de artan maliyetler, yani mamuldeki ani değişikliklerde üreticiyi ezdirmeyecek şekilde fiyat politikası yaptık. Bunu da hasat öncesi açıklayacağız dedik. Son 3 senedir bunu yapıyoruz. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin almış olduğu tüm ürünlerde çiftçimiz, Edirne 'den Kars 'a, Samsun'dan Adana 'ya kadar herkes memnun. Geçen yıl yüzde 22 buğdaya zam, mısıra yüzde 15, çeltikte yüze 18, fındıkta yüzde 33 zam... Yani hep enflasyonun çok çok üzerinde zamlar hedeflenerek çiftçimizi, üreticimizi memnun etmek. Tüm rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Girdi fiyat endeksi yüzde 8-9'larda artmışken tarım ürününde yüzde 15 artmış, yani çitçinin gelirinin arttığı görülmektedir."

Samsun tarımı konusunda da bilgi veren Pakdemirli, "Samsun, bitkisel ve hayvansal üretimde önemli il. 18 yılda bitkisel üretim değeri 5 kat artışla 4,6 milyar lira, hayvansal üretim değeri 8 kat artışla 3,1 milyar lira. Karadeniz'in bereketli toprakları, Bakanlığımızın da ülkemizin de göz bebeği. Kenevir, fiğ, lahana, kırmızı pancar üretiminde Türkiye'de birinci, çeltik üretimin yüzde 14'ü, fındığın yüzde 18'i Samsun'da. Manda varlığında Türkiye'de birinci. Su ürünleri üretimimizin yüzde 10'u Samsun'da üretilmektedir." dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, ormancılık, sulama, tarım ve kırsal kalkınma ile doğa koruma konularında da üreticilere çeşitli müjdeler verdi.