Bakan Pakdemirli duyurdu: AB ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz yıl su ürünleri ihracatının 1 milyar 63 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı su ürünleri üretimi ve ihracatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik aldıkları kararlar, yaptıkları denetimler ve üretimi artırmak için verdikleri teşvikler sayesinde 2020'de su ürünleri üretiminin 785 bin ton olarak gerçekleştiğini aktaran Pakdemirli, bu üretimin 364 bin tonunun avcılıkla, 421 bin tonunun da yetiştiricilik yoluyla elde edildiği bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, su ürünleri yetiştiriciliğinin 2020'de büyümesini sürdürdüğünü, bu kapsamda çipura, levrek ve alabalık üretim miktarlarının önemli oranda arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de, çipura üretimi yüzde 10 artarak 110 bin tona, levrek üretimi yüzde 8 artışla 149 bin tona ulaşmıştır. Alabalık üretimimiz yüzde 10'luk artışla 128 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Marka değerimiz Türk somonu üretimimiz de bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak 18 bin tona ulaşmıştır. İç ve dış pazarda Türk somonumuzun tanıtım ve pazarlama çalışmaları devam edecektir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik. Dünyada da üst sıralara yükselmeye devam ediyoruz."

"Su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülke konumundayız"

Pakdemirli, koronavirüs salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen 2020'de su ürünleri ihracatının 201 tonla miktar olarak bir önceki yılı yakaladığına dikkati çekerek, "Parasal değer olarak ise bir önceki yılı geçerek 1 milyar 63 milyon dolar a ulaştı." dedi.

Su ürünleri ithalatının ise 157 milyon dolar olduğunu ve su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülke konumunda yer aldıklarını vurgulayan Pakdemirli, bu çerçevede geçen yıl 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve toplam ihracatın üçte ikisinin AB ülkelerine yapıldığını belirtti.

"Hamsi avcılığına getirdiğimiz kısıtlamanın olumlu etkileri önümüzdeki yıllarda görülecek"

Pakdemirli, çevresel, iklimsel faktörlerin etkisine bağlı olarak gelişen ve gelecek yılların hamsi stoklarına, anaçlarına olumsuz etki edebilecek faktörleri bertaraf edebilmek için sezonda hamsi avcılığını geçici olarak durdurduklarını anımsatarak, "Bu kararın olumlu neticelerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Avcılığı yapılan türlerin biyolojik parametrelerini, ortamdaki besin durumunu ve çevresel şartların stoklar üzerindeki etkilerini takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, zamanında, yerinde aldıkları kararlarla, stokların korumasını, sürdürülebilirliğini ön plana çıkartarak çevre dostu üretim ve koruma-kullanma dengesini gözeten politikalarla sektörün önünü açtıklarına işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesini sağladıklarını kaydetti.