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Bakan Pakdemirli’den orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

30 Temmuz 2021 Cuma - 17:40 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 17:52

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 66 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangına müdahalenin sürdüğünü duyurdu.


 
Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor. 
 
 
Devam eden yangınlar şöyle: 
 
Adana'da 20 yangından 18'i söndürüldü, 2 yangına müdahale sürüyor. 
 
Osmaniye'deki yangına müdahale ediliyor. 
 
Antalya'da 4 yangına ekipleri müdahalesi devam ediyor.
 
Mersin'de 3, Muğla'da 2 yangının söndürülmesi için ekipler canla başla çalışıyor. 
 
İzmir'in ödemiş ilçesinde çıkan yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 
 
 
DETAYLAR GELİYOR... 

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