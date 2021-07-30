Bakan Pakdemirli’den orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.
Devam eden yangınlar şöyle:
Adana'da 20 yangından 18'i söndürüldü, 2 yangına müdahale sürüyor.
Osmaniye'deki yangına müdahale ediliyor.
Antalya'da 4 yangına ekipleri müdahalesi devam ediyor.
Mersin'de 3, Muğla'da 2 yangının söndürülmesi için ekipler canla başla çalışıyor.
İzmir'in ödemiş ilçesinde çıkan yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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