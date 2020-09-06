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Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama!

06 Eylül 2020 Pazar - 21:37 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 21:37

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor."


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