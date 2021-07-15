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Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili açıklama

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:26 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde çıkan 20 orman yangınından 18'inin kontrol altına alındığını bildirdi.


Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinde  incelemede bulundu.
 
İncelemelerinin ardından gazetecilere yangınlarla ilgili bilgi veren  Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında. Çok  yeni bir yangın var. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta bir yangın çıktı.  Şu anda bu yangınla alakalı olarak da ekiplerimizi sevk ettik." diye konuştu.
 
Osmaniye'de çıkan yangına da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Bugün, ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın  vardı. Bunun kontrol altında olduğunu ifade etmek isterim. Bu 20 yangının  haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildi. Bugün sabah 08.40  itibarıyla Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınımıza ilk  15 dakika sonrasında hemen müdahalemiz yapıldı. Elbette çıkış sebebi hala şu an  kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama muhtemel insan kaynaklı bir sebebi  olacağını arkadaşlarımız düşünüyor."
 
Pakdemirli, Aydıncık'taki yangına uçakların yanı sıra 21 helikopter,  165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale  edildiğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin  yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam  ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50  kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde  elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor.  Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda  arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim  yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır.  Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış  bulunuyoruz."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mersin
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