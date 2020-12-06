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Bakan Pakdemirli'den destek açıklaması

AA |  06 Aralık 2020 Pazar - 10:57 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 10:57

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


Bakan Pakdemirli, Silivri'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  tarafından sağlanan hibeyle organik süt üretim işletmesine güneş enerji paneli  kurulan çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ile görüntülü görüştü.
 
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da hazır  bulunduğu görüşmede, Bakan Pakdemirli'ye güneş panelleri ve çiftliğin bazı  bölümleri gösterildi.
 
Pakdemirli, çiftliğe önemli bir yatırım yapıldığını belirterek,  "Yatırım yapılan 435 bin liranın 217 bin lirasını biz vermişiz hibe tutarı  olarak. 20 yıla yakındır da hastalıktan ari işletme sertifikasına sahipmişsiniz.  Bundan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
 
Özellikle Trakya bölgesinin bu konuda hastalıktan ari bölge olma  konusunda başı çektiğini aktaran Pakdemirli, "İşletmelerimiz de hakikaten yüz  güldürecek işler yapıyor. Kadın girişimci olmanız da bizim için son derece  önemli. Biz, dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizi desteklemeye devam  edeceğiz." diye konuştu.
 
Pakdemirli, yeni yatırımla birlikte kapasitenin artırılması talebinde  bulundu.
 
Çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen, bu talep üzerine, kapasitenin  artırılmasından önce hedeflerinin; ineklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak  ve onları 25 yıl yaşatmak olduğunu, güneş enerji panelleri sayesinde meraları  sulayarak inekleri sadece otla besleme hayalleri bulunduğunu söyledi.
 
Pakdemirli, bunun üzerine, "Gidip fabrikadan yem almak değil,  özellikle belli bir sayının üzerinde hayvana sahip olan işletmelerin mutlaka  intansif tarımın içerisinde olması gerekiyor. Burada meralar da kullanılabilir.  Çevrenizde bu meraların olması güzel." ifadelerini kullandı.
 
Sökmen, sütün litresini kaç liraya sattıklarının sorulması üzerine,  hastalıktan ari oldukları ve organik süt ürettiklerini belirterek, ürünü  kendilerinin satma ruhsatı bulunduğunu ve 10,5 liraya satış yaptıklarını anlattı.
 
"Yıllık 120 bin liralık elektrik gideri sıfırlanacak"
 
 
Saliha Aysun Sökmen, Bakan Pakdemirli'ye hitaben, "Çok teşekkür  ediyorum. Bu işler ekip işleri... Önce ilçe müdürlüğümüzün, sonra il müdürlüğümüz  ve Bakanlığımızın destekleri çok kıymetli. Biz çiftlikte 30 kişilik bir ekibiz.  Hayali kuran kadın girişimci benim ancak arkamda 30 kişi var. Sizlere de bu  konuyu takdir ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Pakdemirli'nin, "Salgın sonrası çayınızı içmeye geliriz." demesi  üzerine Sökmen, kendilerinin süt ürettiğini ve süt ikram etmek istediklerini  söyledi.
 
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, görüntülü görüşmede  verdiği bilgide, işletmenin yaklaşık 20 yıldır hastalıktan ari olduğunu  belirterek, "Sütlerini de kendileri pazarlıyorlar. Pazar konusunda da sıkıntıları  yok. Yıllık 120 bin civarında elektrik parası ödüyor. O gider sıfırlanmış  olacak." ifadelerini kullandı.
 
"İstanbul'da tarım ve hayvancılıkta yıllık 80 milyon lira hibe  veriyoruz"
 
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca, görüşme sonrası AA muhabirine  yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapılan tarım ve hayvancılığa değinerek, şehrin,  manda varlığı bakımından Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.
 
İstanbul'da 115 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu, 100  bin hektarlık ekili tarım alanı varlığı söz konusu olduğunu aktaran Karaca,  kentin, ekonomi, tarih, kültür, turizm alanlarında olduğu gibi tarım ve  hayvancılıkta da öne çıktığını vurguladı.
 
Karaca, bu işletmeye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı  kapsamında yüzde 50 hibeli güneş enerjisi sistemi kurduklarını belirterek,  şunları kaydetti:
 
"Çiftlik, elektrik için yıllık 120 bin lira gibi bir rakam ödüyordu.  Hatırı sayılır bu gider, tamamen yenilenebilir enerjiyle doğadan karşılanacak.  İşletme, yılık 120 bin lira kara geçecek. KDV hariç 434 bin lira olan bedelin 217  bin lirasını biz ödeyeceğiz. Sadece bu alanda değil, İstanbul'da tarım ve  hayvancılıkta değişik kalemlerde yıllık 80 milyon liraya yakın destek ödüyoruz.  Bu destekler sürecek. Yeni destekleme programına ilişkin tebliğ yayımlandı.  Çiftçilerimizi, hayvancılarımızı, gıda işletmelerinde kurutma, kapasite artışı  gibi konuları da kapsıyor. Bize gelirlerse elimizden gelen bütün yardımı  sunacağız. Bu yıl da yüzde 50 hibe desteğimiz sürüyor."
 
  
 "Tarlaları ekonomik biçimde sulama imkanımız oldu"
 
  
Çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ise sahip oldukları 250 inekten  yılda 600 ton süt ürettiklerini belirterek, "Bunun biraz daha aşağı inmesini  planlıyoruz. Tahılı sıfırlayıp onları sadece otla beslemek istiyoruz. Amacımız,  ineklerimizin 25 yıl süreyle yaşamlarını sürdürmeleridir. Bugün Bakanımız kurulan  güneş enerji sistemi projesini desteklemek için bizi aradı. Yüzde 50 hibe teşvik  alacak bir proje... Otlamaya dayalı bir hayvancılık yapmak istediğimiz için daha  ekonomik bir enerji sayesinde kiraladığımız tarlaları meralaştırmak üzere  ekonomik bir biçimde sulamak olanaklı olacak." şeklinde konuştu.
 
  
 

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