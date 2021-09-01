Bakan Pakdemirli'den CNN TÜRK'te açıkladı: Böylesi Cumhuriyet tarihinde görülmedi

Orman yangınlarından, uçak tartışmasına, sellerden kuraklık için alınacak yeni tedbirlere, tarım ve hayvancılıktaki üretimden gıda fiyatlarına merak edilen başlıkları Ahmet Hakan soruyor, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde; Cumhuriyet tarihinde görüşmemiş bir yangınla karşılaştık. Bakanlığımın en zor günlerini yaşadım diyebilirim. Aynı anda 16 tane birden yangınla karşılaştık ve hepsi de büyük yangınlardı.

Cumhuriyet tarihinde görülmemişin aslı şudur; Orman idaremiz senede yaklaşık 3 bin yangın ile uğraşır. Bunun birçoğundan kamunun haber i olmaz bunlar küçüktür ve hemen söndürülür. Ama bu 3 bin yangının da her yıl önemli yangınları vardır içinde. Önemli yangınlardan mesela iki sene önce İzmir yangını geçen yıl Hatay ’da çıkan yangınlar. Önemli yangınlardan kasıt; büyüme potansiyeli çok alan yangınlardır. Büyük diyebileceğimiz 4 yangın çıktı geçen yıl. Bugün 16 tane büyük yangın çıktı aynı gün içerisinde.

Günlerce süren yangınlar oldu, Muğla Antalya yangınları gibi. Burada çok ciddi bir şekilde AKUT ve teşkilatı da derinden sarsacak bir durumla karşılaştı Türkiye.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKTI?

Orman yangınlarının neden çıktığının hepsi tespit edilemiyor. Çeşitli kuralllar var. 40 ve 20 kuralı var. 40-20-40 kuralında şu vardır; asla ve asla yangınla mücadele etme. 40 derece sıcalıklık varsa, 20 nemin altında ise durum, yangın ile mücadele etme, yerleşim yerlerini boşaltın ve meteorolojik gelişmeleri takip edin diyorlar. Bu tip durumlarda bu rüzgar ve sıcakta Amerikalılar diyor ki 40 derece sıcaklık ve 40 km rüzgar hızı varken mücadele etmeyin. Biz bundan çok daha fazlasını gördük.

Yangınların büyümesini tetikleyecek durumlar vardı. Genel bir istatistik verecek olursak biz her 2 yangından bir tanesini tespit edemiyoruz. Antalya’da bir tane balicinin çıkardığı yangın var. Bir tanesi piromani hastası. Bir küçük çocuğun çıkardığı yangın var bir de Gündoğmuş’ta rüzgardan sebep çıkan yangın var. Asıl ateşlendiği noktada hangi meteorolojik koşullardasınız o çok önemli. Bizim 30 kuralımız var. 30 km saatte esen rüzgar, 30 derecenin üzeri. Bu 30 kuralı varsa bizim için alarm var demektir.