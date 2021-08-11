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Bakan Pakdemirli'den Bodrum yangını açıklaması!

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 0:44 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 0:53

Twitter'dan açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


 

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