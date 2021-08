Bakan Pakdemirli'den Aydın'daki yangınla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli tarafından saat 22.57'de yapılan açıklamada "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aydın'ın Çine ve Karacasu ilçelerinde yangınların kontrol altına alındığı ormanlık alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan ve Çine'ye sıçrayan yangın, yaklaşık 500 hektarlık alana zarar verdi. Yangının, bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındığı duyuruldu.

Karacasu’nun Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 3 Ağustos’ta çıkan yangın, yaklaşık 450 hektarlık orman, 50 hektarlık da tarım alanına zarar verdi. Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, tehlikenin geçmediğini kaydederek, "Burada muhtarlarımız ve gönüllü vatandaşlarımızla yanmayan bölgelerde bile nöbet tutturuyoruz. Çünkü her an her yerden yangın patlayabiliyor. Yani yangın tehlikesi henüz geçmiş değil. Belediyemize ait ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle söndürme çalışmasını sürdürüyoruz." dedi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor