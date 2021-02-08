Bakan Pakdemirli: Adres sokaklar değil, siyasi partilerdir

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nde yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede hazırlıkların son aşamaya geldiğini hatırlattı.

Rahmetli Adnan Menderes'in katledilmesinin hiç unutulmaması gerektiğini anlatan Pakdemirli, Türkiye'nin demokrasi tarihinde ders alınması gereken birçok olayın olduğuna işaret etti.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz 'un unutulmaması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Bunların hepsinden mutlaka ve mutlaka ders çıkarmamız lazım. Bunları devletin bakanı olarak değil, demokrasiye inanmış ve özümsemiş bir ailenin ferdi, bir babanın oğlu olarak da söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Babası Ekrem Pakdemirli'nin, merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'in, kolejden atıldığı dönemde veliliğini üstlendiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ortaokul ve lise bitirme sınavlarında dışarıdan bitirmesini sağlamıştı. O gün darbenin ağırlığının hissedildiği, Demokrat Partililerin 'düşükler' diye çağrıldığı bir dönemde bunu yaşamak çok çok kolay değil. Ancak idealist gençler bunu yapabiliyordu. Allah rahmet eylesin, babamız da bu idealizmle beraber Menderes ailesinin yanında yer alabilmişti. Nasıl ki 15 Temmuz'da herkes meşru iktidarın yanında yer aldıysa, o dönemde de idealist genç Adnan Menderes ve ailesinin yanında yer alabilmişti. Berin hanımın da hediye ettiği bir gümüş şekerlik var. Bu gümüş şekerlik annemin en kıymetli hatıralarından bir tanesi. İnşallah bu müze açılır açılmaz onu da aile olarak buraya hediye edeceğiz."

Demokrasiye herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette bugün de yaşadığımız olaylara bakacak olursak, Boğaziçi'nde de gençlerimiz çıktı, bir şeyler söyledi. Elbette herkesin konuşmaya, bir şeyler söylemeye, fikrini beyan etmeye hakkı vardır ama bunların kanun ve nizamlar çerçevesinde olması gerekir. Özellikle bu tarz toplumsal olaylarda, provokasyon başladığı zaman, terör örgütleri bu işlerin içine girdiği zaman, gençlerimizin ailelerinin gençlerimizi bu olayların içerisinden çekmeleri lazım. Gençlerimizin veya geleceğe yönelik ideali olanların adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir. Fikri, iddiası olan, ben bazı işleri daha iyi yaparım diyenlerin, gönlüne en yakın partiye üye olması, buralarda plan proje üretmesi, vatandaşın sevgisini kazanması ve ondan sonrasında da iktidara gelip, dediklerini yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Demokratik söylemlerin adresinin sokaklar değil, siyasi partiler olduğunu ve ülkeye ve geleceğe dair hevesleri olan gençlerimizin de mutlaka siyasi partilerde yer alması gerektiğini düşünüyorum."