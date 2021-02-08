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Bakan Pakdemirli: Adres sokaklar değil, siyasi partilerdir

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 13:12

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gençlerimizin veya geleceğe yönelik ideali olanların adresi sokaklar değil siyasi partilerdir." dedi.


 Aydın'ın Koçarlı ilçesinde merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup  büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nde yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni  ziyaret eden Bakan Pakdemirli, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede  hazırlıkların son aşamaya geldiğini hatırlattı.
 
 Rahmetli Adnan Menderes'in katledilmesinin hiç unutulmaması  gerektiğini anlatan Pakdemirli, Türkiye'nin demokrasi tarihinde ders alınması  gereken birçok olayın olduğuna işaret etti.
 
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un  unutulmaması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Bunların hepsinden mutlaka ve  mutlaka ders çıkarmamız lazım. Bunları devletin bakanı olarak değil, demokrasiye  inanmış ve özümsemiş bir ailenin ferdi, bir babanın oğlu olarak da söylüyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 
  Babası Ekrem Pakdemirli'nin, merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın  Menderes'in, kolejden atıldığı dönemde veliliğini üstlendiğini hatırlatan Bakan  Pakdemirli, şöyle devam etti:
 
"Ortaokul ve lise bitirme sınavlarında dışarıdan bitirmesini  sağlamıştı. O gün darbenin ağırlığının hissedildiği, Demokrat Partililerin  'düşükler' diye çağrıldığı bir dönemde bunu yaşamak çok çok kolay değil. Ancak  idealist gençler bunu yapabiliyordu. Allah rahmet eylesin, babamız da bu  idealizmle beraber Menderes ailesinin yanında yer alabilmişti. Nasıl ki 15  Temmuz'da herkes meşru iktidarın yanında yer aldıysa, o dönemde de idealist genç  Adnan Menderes ve ailesinin yanında yer alabilmişti. Berin hanımın da hediye  ettiği bir gümüş şekerlik var. Bu gümüş şekerlik annemin en kıymetli  hatıralarından bir tanesi. İnşallah bu müze açılır açılmaz onu da aile olarak  buraya hediye edeceğiz."
 
Demokrasiye herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli,  sözlerini şöyle tamamladı:
  
"Elbette bugün de yaşadığımız olaylara bakacak olursak, Boğaziçi'nde  de gençlerimiz çıktı, bir şeyler söyledi. Elbette herkesin konuşmaya, bir şeyler  söylemeye, fikrini beyan etmeye hakkı vardır ama bunların kanun ve nizamlar  çerçevesinde olması gerekir. Özellikle bu tarz toplumsal olaylarda, provokasyon  başladığı zaman, terör örgütleri bu işlerin içine girdiği zaman, gençlerimizin  ailelerinin gençlerimizi bu olayların içerisinden çekmeleri lazım. Gençlerimizin  veya geleceğe yönelik ideali olanların adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir.  Fikri, iddiası olan, ben bazı işleri daha iyi yaparım diyenlerin, gönlüne en  yakın partiye üye olması, buralarda plan proje üretmesi, vatandaşın sevgisini  kazanması ve ondan sonrasında da iktidara gelip, dediklerini yapmasının çok  önemli olduğunu düşünüyorum. Demokratik söylemlerin adresinin sokaklar değil,  siyasi partiler olduğunu ve ülkeye ve geleceğe dair hevesleri olan gençlerimizin  de mutlaka siyasi partilerde yer alması gerektiğini düşünüyorum."

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Bakan Pakdemirli Pakdemirli Adnan Menderes müze
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