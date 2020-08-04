Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınlar söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sivas Gemerek, Bolu Kıbrıscık, İstanbul Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır Hani-Çardaklı, Balıkesir Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir Tepebaşı-Musaözü yangınları, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Sinop/Durağan yangınını söndürme çalışmaların ise devam ettiğini aktarıldı.