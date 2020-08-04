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Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınlar söndürüldü

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 0:25 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 1:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sivas Gemerek, Bolu Kıbrıscık, İstanbul Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır Hani-Çardaklı, Balıkesir Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir Tepebaşı-Musaözü yangınları, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


Pakdemirli, Sivas/Gemerek, Bolu/Kıbrıscık, İstanbul/ Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır/Hani-Çardaklı, Balıkesir /Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir/Tepebaşı-Musaözü’ünde devam eden yangınların yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
 
Pakdemirli, Kastamonu/Taşköprü-Derebeysi, Denizli/Çal-Poyrazlı , Kırklaraeli /Demirköy-Bulanıkdere, Osmaniye /Düziçi ,Osmaniye/Merkez, Adana /Kozan, Antalya /Konyaaltı-Hisarçandır, Muğla/Menteşe-Dokuzçam- Yeşilyurt, , Ankara/Nallıhan- Kızılcahamam , Hatay/İskenderun-Akarca, Gaziantep/Şehitkamil, Tokat/ Erbaa- Yoldere, Manisa/Alaşehir-Kozluca İzmir/Kiraz-Karaburç Sinop/ Boyabat- Oğlakcılar’da yangınların kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.
 
Ayrıca Sinop/Durağan yangınını söndürme çalışmaların ise devam ettiğini aktarıldı.

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