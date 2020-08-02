Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
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- Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınlar kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınlar kontrol altına alındı
DHA | 02 Ağustos 2020 Pazar - 23:50 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 23:50