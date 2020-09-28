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Bakan Pakdemirli: 9 bin 853 adet tarımsal amaçlı kooperatif var

DHA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 15:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda 9 bin 853 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Ülkemizdeki tarımsal üretim kooperatiflerinin sayısı, bunların ne kadarının doğrudan bakanlığa bağlı olduğunu, borç ve alacaklarının miktarı ile son 2 yılda kooperatiflere yönelik yapılan denetimlere" ilişkin soru önergesini yanıtladı.
 
Bakanlık tarafından tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri, su ürünleri kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifleri  ve tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşlarına izin verildiğini belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda 9 bin 853 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır" dedi.
 
Bakan Pakdemirli ayrıca, 1 Ocak 2019 yılı ile 31 Ağustos 2020 yılları arasında; kooperatiflere yönelik 118 denetim yapıldığını açıkladı.
 

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