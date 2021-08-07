Bakan Pakdemirli: 223 yangından 217'si kontrol altına alındı

Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli ile müdahale yapıldı. AB'den gelen 2 uçak ayrıldı. 223 yangından 217'si kontrol altına alındı, 6'sı sürüyor.

Antalya'da 28 Temmuz 'da 12.05'te 4 farklı noktada yangın çıktı. İlk müdahalemiz yine aynı gün 13 dakika sonra oldu. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızlı ilerledi. Antalya içerisinde 21 yangınla mücadele ettik.

Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı. Bir nevi yapay bir yağmurlama işlemi oldu. Nem seviyesinin düşmesi Antalya'yı güç bir duruma soktu. 85 kişi yangın içerisinde farklı noktalarda kaldı. Bu 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları burada devam ediyor. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Zararları ödeyeceğimizi daha önce açıklamıştık.

Adana, Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Kontrol altına alının son yangınlar ise Marmaris bu sabah itibarıyla kontrol altında. Seydikemer, Yılanlı, Nazilli , Karacasu, Bozdağ, Karabük, Burdur Denizli kontrol altında.

Milas yangını ile ilgili de yine yangınla ilgili yetkili olmayan kişiler tarafından açıklama yapılmış. Kontrol altına alınmış değil, Milas yangını devam ediyor. Çok ciddi bir hava tahkimatı var. Arazi çok sarp. Karadan oraya dozerlerle dahi ulaşamadık. Ancak şu an itibarıyla önemli bir tehlike arz etmiyor. Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda. İlerleyen saatlerde düşen nem ve artan sıcaklık ve rüzgarla birlikte hareketlenmesini bekliyoruz.