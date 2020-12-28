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Bakan Pakdemirli: 2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 16:29 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 16:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretim rakamlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır." ifadelerini kullandı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim  verilerini değerlendirirken, alınan tedbirler sayesinde tarımsal üretimin yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyüdüğünü bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir karış tarım toprağı boş  kalmayacak" diyerek koyduğu hedef doğrultusunda salgın sürecinde de üretimin  arttığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"2020 yılında birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine  ulaştık. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9  artış göstererek toplam 124 milyon tonu aşmıştır. Bu başarı, pandemiye rağmen  tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım  sektörümüzün başarısıdır."
 
Pakdemirli, atıl veya nadasa bırakılan alanlarda başlatılan projelerin  yanında, birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik çalışmalar sonucu  tarımsal hasılanın artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bitkisel üretim  miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde  69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat  bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
 
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl, 2019'a göre yüzde 8,1  artarak yaklaşık 37,2 milyon tona ulaştığını aktaran Pakdemirli, buğday  üretiminin geçen yıla göre yüzde 7,9 artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin  yüzde 9,2 artışla 8,3 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 8,3 yükselerek 6,5  milyon ton, yulaf üretiminin yüzde 18,7 artarak yaklaşık 314,5 bin ton olduğunu  belirtti.
 
Pakdemirli, aynı dönemde kırmızı mercimek üretiminin yüzde 5,9 artışla  yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 yükselerek 5,2  milyon ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
 
Şeker pancarı üretimi yüzde 16,3 arttı
 
Tütün üretiminin yüzde 12,2 artarak 76,5 bin tona, şeker pancarı  üretiminin yüzde 16,3 artışla 21 milyon tona yükseldiğinin altını çizen  Pakdemirli, "Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir  önceki yıla göre 5,8 artarak yaklaşık 23,6 milyon tona ulaştı. Meyveler içinde  önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma  yüzde 18,8, şeftali yüzde 7,4, kiraz yüzde 9,1, çilek yüzde 12,3, nar ise yüzde  7,3 yükseldi. Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 13,3, sert kabuklu  meyvelerden Antep fıstığı ise yüzde 248,7 arttı. İncirde yüzde 3,2, muzda yüzde  32,8 artış oldu." ifadelerini kullandı.
 
Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 0,3  artarak yaklaşık 31,2 milyon tona yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, yumru ve  kök sebzelerin yüzde 0,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerin ise  yüzde 3,4 arttığını aktardı. Pakdemirli, sebzeler grubunun önemli ürünlerinden  domateste yüzde 2,8, kuru soğanda yüzde 3,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,6  üretim artışı kaydedildiğini belirtti.
 
Bakan Pakdemirli, 2021'de tarımsal üretimin daha da artması ve ortaya  koydukları hedeflere ulaşılması için üreticileri destekleyeceklerini ve ilave 2  milyar lirayla birlikte toplamda 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi  yapacaklarını kaydetti.
 

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