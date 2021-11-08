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Bakan Özer, milli eğitim müdürleriyle görüştü

AA |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 16:23 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 16:26

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, video konferans yöntemiyle 81 ilin milli eğitim müdürleriyle görüştü.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, yüz yüze eğitim süreci, 15-19 Kasım'daki birinci ara dönem ve bu dönemde uygulanacak öğretmenlerin mesleki çalışma programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları ele alındı.
 
Toplantıda bugüne kadar yüz yüze eğitim sürecinin başarılı ve kontrol edilebilir şekilde yönetildiği ifade edilirken ara tatilden sonra da sürecin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.
 
 
Ayrıca öğretmenlerin birinci ara dönemdeki mesleki çalışma programlarına çevrim içi yöntemle katılabilecekleri, bu süreçte izinli sayılacakları ifade edildi.
 
Görüşmede Bakan Özer'e, Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile birim amirleri eşlik etti.

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Bakan Özer Mahmut Özer milli eğitim müdürleri
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