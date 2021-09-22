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Bakan Özer, İstanbul'da ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:44

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da ilçe milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra 39 ilçenin milli eğitim müdürü katıldı.
 
Yüz yüze eğitim sürecinin değerlendirildiği toplantıda, okulları sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için Milli Eğitim Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile belirlediği kurallara hassasiyetle uyulmasının önemi üzerinde duruldu.
 
MEB, Milli Eğitim Şurası konuları için eğitim paydaşlarından fikir alacak
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1-3 Aralık'ta toplanacak  Milli Eğitim Şurası'na yönelik gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarının  görüşlerini alacak. 
 
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinde yer alan açıklamada,  Bakanlığın en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası'nın yedi yılın  aradan 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da "Eğitimde Fırsat Eşitliği"  ana temasıyla toplanacağı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, bu tarihi süreçte eğitim paydaşlarının gündem konuları  hakkındaki düşüncelerinin, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının  belirlenmesinde Bakanlığa yol gösterici olacağı belirtilerek, "Gündem konularıyla  ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinizi 'https://sura.meb.gov.tr/gorus/'  adresinden Başkanlığımıza gönderebilirsiniz." bilgisi paylaşıldı.

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Bakan Özer İstanbul ilçe milli eğitim müdürleri toplantı
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