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Bakan Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) |  27 Ağustos 2021 Cuma - 21:19 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 21:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdi. Bakan Özer, tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlatılmasına sayılı günler kala yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.


Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk resmi ziyaretini İzmire yaptı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşgeri makamında ziyaret eden Bakan Özer, valilik defterini imzaladı. İzmir Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de katıldığı toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Özer, "İlçelerimizde, belde ve köylerimizde eğitimi yüz yüze başlatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. An itibariyle Türkiyenin tüm bölgelerinde bulunan okullarımızın maskeden dezenfektan ve temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumdadır. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağladık. Bakanlığımıza bağlı merkez teşkilattaki tüm arkadaşlarımız sahada illerimizde, ilçelerimizde hazırlık çalışmalarını kontrol ediyorlar. Ben de bugün ilk resmi ziyaretimi İzmire yapmış bulunuyorum. İzmirdeki hazırlıkları ve çalışmaları sayın Valimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ile masaya yatıracağız. İzmirde eğitimin kalitesinin arttırılması ve benzeri diğer konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Sayın Valimize İzmirdeki eğitimin kalitesinin artması adına desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.  

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