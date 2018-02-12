Bakan net konuştu: Herkes bakacak, ücret alınmayacak!

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmaya yönelik bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgeye ile durumu acil olmayan hastaların acil servislere gitmemesi hedefleniyor ve onlar için yeni poliklinikler açılması planlanıyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, katıldığı Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda bu düzenlemeye yönelik konuştu ve ayrıca bütün hastanelerde acil servis hizmetlerinin ücretsiz olduğuna vurgu yaptı. Demircan toplantıda özel hastanelerin de bu kural doğrultusunda işlem yapması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın acil servislerle ilgili düzenlemesi Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda da ele alındı. Basın toplantısında konuşan Demircan, hastane ruhsatı alan bir yerin acil vakalara bakmak zorunda olduğunu, herkesin imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacağını ve acil hastalardan ücret alınmayacağını söyledi.

“ACİLLERDEKİ YOĞUNLUK ORTADAN KALKACAK”

Bakan Demircan, “Sağlık alanındaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Acil servislerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım attık. Acillerde 'Yeşil 2 alan' diye bir alan oluşturduk. Gözlemlediğimiz acile gelen hastaların yüzde 70'i 'kırmızı' ve 'sarı' değil 'yeşil alan' olan hastalar. 'Kendimi acil hissediyorum, hemen tedavi görmek istiyorum' diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. O nedenle acil servislere müracaat eden tüm vatandaşlara süresi uzun zaman gerektirmeyecek şekilde ulaşılabilecek bir model geliştirdik. Bu modelde ambulansla gelen hastaya doğrudan kaydı yapılmadan müdahalesi yapılıyor. 'Sarı alan' hastalara da yine kısa zamanda müdahale ediliyor. Onların kayıtları yapılıyor. İkinci alan 'yeşil alan' hastalarımız ise ikiye ayrılıyor. Acilde çözülebilecek hastalıklar 'yeşil 1', poliklinikte çözülebilecek hastalıklar ise yan tarafta kurduğumuz ve mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorunu orada çözüyoruz. Bu model, acillerdeki yoğunluğu ortadan kaldıracak” diye konuştu.

“ACİL HASTALARDAN ÜCRET ALINMAYACAK”

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, acillerdeki yığılmayı ortadan kaldırmak için özel hastanelerin de acil hastalara bakmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptıklarını aktardı. Bakan Demircan, şöyle konuştu:

“Hastane ruhsatı alan bir yer acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Özellerin kapasitesinin de harekete geçirilmesi, acillerde uyguladığımız yeni yöntem ve aile hekimliklerinin daha efektif hizmet vermesiyle acillerdeki yığılma ortadan kalkacak”.