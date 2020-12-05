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Bakan Mustafa Varank duyurdu: Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 14:11 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 14:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi. (İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olacağız. Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz." açıklamasında bulundu.
 
 
 

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