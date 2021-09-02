Bakan Muş'tan sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili açıklama!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, halde yaşanan olaylarla ilgili konuşarak, "Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme rakamıyla rekor kıran Türkiye hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık" diye konuştu.

"FİYATLARI MANİPÜLE EDENLERE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Halde yaşananlarla da ilgili konuşan Bakan Muş, "Ticaret Baknalığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.