Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
- Haberler »
- Ekonomi Haberleri »
- Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz
Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz
Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA) | 07 Ekim 2021 Perşembe - 15:48 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 15:48