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Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 0:10 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 0:10

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.


Muş, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik  destek paketine ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
 
"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs  salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere  yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer  şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır.
 
Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a  kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir.
 
TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve  sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar  ertelenmiştir."
 

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnaf
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